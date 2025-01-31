Karşıyaka Basketbol, ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce ekonomik problemlerden dolayı Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Daron Russell ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Ufuk Sarıca da görevinden ayrılmıştı. İzmir ekibinde şimdi de ABD’li forvet oyuncusu Sean McDermott ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız sporcularından Sean McDermott ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.