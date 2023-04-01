Karşıyaka’da Ertuğrul Sancaktutan, Fatih Taşdelen ve Burak Karapınar, 1954 Kelkit Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Burak Başkaya ile Yılmaz Ceylan’ın durumu da maç saatinde belli olacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, yarın 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanında ikisi şüpheli toplam 5 önemli oyuncusundan yararlanamayabilir. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Ertuğrul Sancaktutan, ağrıları olan ve ayak serçe parmağında çatlak tespit edilen Fatih Taşdelen ve dizinden ameliyat olan Burak Karapınar, karşılaşmada forma giyemeyecek. Zorlanmaya bağlı olarak adalesinden sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Yılmaz Ceylan ile antrenmanda kaburgasına aldığı darbeden dolayı antrenmanı yarıda bırakan Burak Başkaya’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.