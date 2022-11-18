TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, yarın Ağrı 1970 deplasmanında 1’i şüpheli toplam 5 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Çapraz bağlarından tedavi gören Kerem Pala, kasındaki yırtıktan dolayı tedavi gören Onur Kolay, halsizlik, sırt ve göğüs ağrısı hisseden Okan Baydemir, gribal enfeksiyon yaşan Taha Yeşilbaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Halsizlik şikayeti bulunan Recep Türköz’ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Karşıyaka’da; Kerem Pala, Taha Yeşilbaş, Okan Baydemir ve Onur Kolay, Ağrı 1970 maçında forma giyemeyecekken Recep Türköz’ün durumu da maç saatinde belli olacak.

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