TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın yeni transferlerinden Enes Nalbantoğlu, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

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Yeni sezon öncesinde kadrosuna birçok takviye yapan ve şampiyonluk hedefiyle lige başlayan Karşıyaka, ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 15 puanla liderlik koltuğundaki yerini aldı. Bu süreçte 13 gol kaydeden yeşil-kırmızılıların gollerine Enes Nalbantoğlu damga vurdu. Şu ana kadar Eynesil (1), Pazarspor (1), Batman Petrolspor (1) ve Ergene Velimeşespor (1) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu, kaydettiği bu 4 golle takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Gol yollarında Enes Nalbantoğlu’nu Yasin Ozan (3) ve Emre Gemici (2) takip ediyor.

Kaf- Kaf, başarılı kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde 1. Lig’e yükselen Çorum FK’dan transfer etmişti.