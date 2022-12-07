Zorlu müsabaka öncesinde Karşıyaka’da hazırlıklar başladı. Selçuk Yaşar Spor Tesisleri gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 16. hafta müsabakasında oynayacağı Kütahyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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