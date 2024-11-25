Karşıyaka, Kahramanmaraşspor’la iç sahada 2-2 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 6’ye çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi Karşıyaka’da son haftalarda işler yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Anadolu Üniversitesi’ne 3-1 mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara alan yeşil-kırmızılılar, 12. hafta mücadelesinde de Kahramanmaraşspor’la İzmir’de karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında 2-0 geriye düşen Karşıyaka, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-2 tamamlasa da; Bursaspor’un kazandığı haftada beraberlik alarak önemli bir kayıp yaşadı. Bu sonuçlarla birlikte ikinci sırada olmaya devam eden Karşıyaka’nın, Bursaspor’la arasındaki puan farkı da 6’ya yükselmiş oldu.

Son 4 haftada 1 galibiyet

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğratıyor. İlk yenilgisini 3 maç önce oynadığı Velimeşespor karşısında alan yeşil-kırmızılılar, o günden sonra bir türlü toparlamayı başaramadı. Daha sonra evinde Muş Spor’u 2-1 yenerek rahat bir nefes alan İzmir ekibi, bir sonraki hafta yine deplasmanda oynadığı Anadolu Üniversitesi maçında 3-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrılarak büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Dün oynanan Kahramanmaraşspor maçından da sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Karşıyaka, son 4 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza attı. Kaf-Kaf, bu süreçte aldığı sonuçlarla şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamış oldu.