Geçtiğimiz sezon Karşıyaka’nın, Çorum FK’dan kiraladığı ve bu sezon da bonservisi alınarak 3 yıllık imza attırılan Kerem Pala’nın, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka’nın, Çorum FK’dan kiraladığı ve bu sezon da bonservisi alınarak 3 yıllık imza attırılan Kerem Pala’nın, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da sular durulmuyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kaf-Kaf, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in raporu doğrultusunda ilk olarak Okan Baydemir ve İhsan Furkan Deniz ile yollarını ayırdı. Daha sonra yeşil-kırmızılı ekip, Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ve son olarak da dün Batuhan Akyüz’ü kadrosuna kattığını duyurmuştu. İzmir temsilcisinde flaş bir gelişme daha yaşandı ve sezon başında bonservisi alınarak 3 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Pala’nın kadro dışı kaldığı öğrenildi. Dinçel, ara transfer döneminde yönetimden özelikle kenar bölgelere transfer istemiş ve 3 oyuncu takviyesi yapılmıştı. Durum böyle olunca Kerem de gözden düştü ve yollar ayrılma noktasına geldi.