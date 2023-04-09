TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, evinde lig sonuncusu Yomraspor ile berabere kalınca tribünler, oyuncuları ve yönetimi protesto etti. Kaf-Kaf, bu sonuçla play-off hattına girse de rakiplerinin takıldığı hafta avantajı kullanamadı.

TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Karşıyaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve iki tarafta 1 puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, play-off hattına yükselse de evinde ligin sonuncusu Yomraspor’a karşı puan kaybı yaşayarak, elindeki avantajı kullanamadı.

Maçın son bölümü olaylı geçti

Karşılaşmada dakikalar 90’ını gösterdiği sıralarda yeşil-kırmızılı taraftar önce takımı alkışlayarak protesto etti ve daha sonra tüm takımı ıslıklamaya başladı. Daha sonra ise taraftarlar, ’Yönetim İstifa’ tezahüratlarında bulundu. Bunun üzerine protokol tribünü ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı.