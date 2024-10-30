Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Karşıyaka, konuk ettiği Viranşehir Belediyespor’u normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Göktuğ Hazar Erel, Osman Korkmaz

Karşıyaka: Hasan, Gökhan (Ferdi dk. 46 (Ali Sinan dk. 90+1), Kayra (Berat dk. 64), Aygün, Bedirhan, Sefa (Mert dk. 46), Çağatay, Bedran, Ercan (Yasin dk. 64), Menderes, Ege Asım (Baran dk. 46)

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Viranşehir: Mehmet, Selim, Tamer, Seyit Ahmet, Mehmet Ali (Mustafa dk. 46), İbrahim Halil, Bedirhan Kahraman (Hamza dk. 64), Muhammed, Mahmut (Erhan dk. 64), Mehmet Halil (Ömer dk. 46), Mustafa (Tuncay dk. 117)

Teknik Direktör: Abdülaziz Kulak

Goller: Seyit Ahmet (dk. 109) (Viranşehir), Çağatay (dk. 111) (Karşıyaka)

Penaltılar

Atanlar: Bedirhan, Mert, Ali Sinan, Çağatay (Karşıyaka), Hamza, Erhan, Tamer (Viranşehir)

Kaçıranlar: Yasin (Karşıyaka), Ömer, Mustafa (Viranşehir)

Sarı kartlar: Ercan, Bedran, Menderedes, Mert (Karşıyaka), Seyit Ahmet, Mustafa (Viranşehir)