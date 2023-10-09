TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Batman Petrolspor deplasmanından 3 puan alarak tekrar liderliğe yükseldi.

Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 3 hafta itibariyle Eynesil’i 3-1, Amasyapsor’u 5-1 ve Pazarspor’u da 1-0 mağlup edince bu süreçte liderlik koltuğundan inmedi. Yeşil-kırmızılılar, 4. hafta mücadelesinde zirve yarışı verdiği rakibi olan Turgutluspor’u konuk etti. Karşıyaka, bu zorlu müsabakayı 1-0 kaybedince liderliği Manisa temsilcisine kaptırdı. Böylece İzmir ekibi bu sezon ilk kez liderlik koltuğundan inmiş oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanan 5. hafta maçlarında Turgutluspor evinde Anadolu Üniversitesi’ni konuk ederken Karşıyaka ise zorlu Batman Petrolspor deplasmanına gitti. Anadolu Üniversitesi, Turgutluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan alırken Karşıyaka ise Batman Petrolspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puan almayı başardı ve tekrar liderliğe yükseldi.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, puanını 12 yaparken Turgutluspor ise 11 puanla haftayı 3. Sırada tamamladı.