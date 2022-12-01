Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün 15.00’ten itibaren satışa sunulacak. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

TFF 3. Lig’de yer alan Karşıyaka, 3 Aralık Cumartesi günü Yeni Mersin İdman Yurdu’nu konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

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