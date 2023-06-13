TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, İsrail ekibi Maccabi Ashdod’dan Gabriela da Silva’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka Voleybol, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, pasör çaprazı mevkinde oynayan Gabriela da Silva’yı transfer ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu pasör çaprazı Gabriela da Silva Karşıyakamızda! Oyuncuya hoş geldin diyori başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tecrübeli oyuncu daha önce kariyerinde Associaço Joseense, Cascavel/So Jose/Caio, Unilife Volei Maring, Volei Itabirito, Abel/Havan/Brusque, C.A Villa Dora, Volley Lugano, CV Kiele Socuellamos, Sens Olympique Club VB ve LP Kangasala formalarını terletti.