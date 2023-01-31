Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde oynadığı son 4 müsabakayı da kazanarak bu sezon arka arkaya en fazla maç kazandığı seriye imza attı.

Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde oynadığı son 4 müsabakayı da kazanarak bu sezon arka arkaya en fazla maç kazandığı seriye imza attı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan sonra kendini bir anda play-off hattının bir basamak altı olan 5’inci sırada buldu. Kaf-Kaf, bu süreçte ligde oynadığı son 4 maçı da arka arkaya kazanarak galibiyet serisi elde etti ve bu sezonki en fazla maç kazanma serisine imza attı. Böylelikle İzmir temsilcisi, bu sezon bu alanda kendi rekorunu kırmış oldu.