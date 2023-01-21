Karşıyaka Voleybol, son iki haftada aldığı üst üste galibiyetlerle play-off hattının bir basamak altı olan 5. sırada yer alıyor. Kaf-Kaf, yarın Muratpaşa’yı yenerek önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.

Karşıyaka Voleybol, son iki haftada aldığı üst üste galibiyetlerle play-off hattının bir basamak altı olan 5. sırada yer alıyor. Kaf-Kaf, yarın Muratpaşa’yı yenerek önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, ligin son iki haftasındaki aldığı galibiyetlerle 5. sıraya kadar yükseldi. Yeşil-kırmızılılar böylece play-off hattına girmenin hesaplarını yapmaya başladı. İzmir temsilcisi, yarın yakın rakibi olan Muratpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, rakibine karşı hata yapmayıp hedefine ulaşmak için önemli bir adım atmak istiyor. Bu zorlu müsabaka yarın saat 16.00’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Öte yandan Karşıyaka Voleybol, hafta içinde kadrosuna 1997 doğumlu smaçör Tai Bierria katmıştı.