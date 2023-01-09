Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol’u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol’u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Erzurum’da eksi 10 derecede galibiyet coşkusu Erzurum’da eksi 10 derecede galibiyet coşkusu

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, Sakarya Voleybol’u konuk etti. İzmir temsilcisi, ilk iki seti 26-24 ve 25-21’lik skorlarla kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Kaf-Kaf, üçüncü ve dördüncü seti 25-18 ve 27-25’lik skorlarla kazanarak (2-2) maça önce ortak oldu; daha sonra da karşılaşmanın final setini 15-6’lık yenerek 3-2 kazan taraf oldu. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 7’nci galibiyetini alırken, ligde de 5. sıraya yükseldi.