Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol’u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol’u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, Sakarya Voleybol’u konuk etti. İzmir temsilcisi, ilk iki seti 26-24 ve 25-21’lik skorlarla kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Kaf-Kaf, üçüncü ve dördüncü seti 25-18 ve 27-25’lik skorlarla kazanarak (2-2) maça önce ortak oldu; daha sonra da karşılaşmanın final setini 15-6’lık yenerek 3-2 kazan taraf oldu. Yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki 7’nci galibiyetini alırken, ligde de 5. sıraya yükseldi.