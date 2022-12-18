TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, deplasmanda Yeşilyurt’u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 6. galibiyetini aldı.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, deplasmanda Yeşilyurt’u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 6. galibiyetini aldı.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 11. hafta müsabakasında Karşıyaka Voleybol, 11. hafta müsabakasında Yeşilyurt’un konuğu oldu. Karşılaşma, saat 17.00’de Yeşilyurt SK Spor Salonu’nda oynandı. Kaf-Kaf, rakibini 12-25, 25-18, 23-25 ve 19-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka Voleybol, ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, aynı zamanda puan durumunda da 6. sıraya kadar yükseldi.