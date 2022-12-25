Karşıyaka Voleybol, TVF Kadınlar 1. Lig’in 12. haftasında Çanakkale Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Bu zorlu müsabaka Anafartalar Spor Salonu’nda oynandı ve yeşil-kırmızılılar, ilk 4 setinde 2-2 eşitlik sağlanınca 5. seti oynadı ve sahadan 3-2’lik skorla kaybederek ayrıldı. İzmir temsilcisi, Çanakkale’de kaybederek ligdeki 6. mağlubiyetini almış oldu.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor’la karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

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