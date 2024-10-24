TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe ve Karşıyaka Voleybol, bu sezon oynadıkları 4 maçta da 4 galibiyet elde etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi A Grubu’nda yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan Göztepe ve Karşıyaka Voleybol, ilk 4 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak dün oynadığı karşılaşmada Yeşilyurt’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde ederken, Göztepe de yine deplasmanda Vakıfbank’a set vermeyip 3-0 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini elde etti. Böylece iki İzmir ekibi de kusursuz başlangıcını devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, averajla yeşil-kırmızılıların üzerinde lider konumda bulunuyor.

Öte yandan 5. hafta mücadelesini iki takımda İzmir’de oynayacak. Göztepe Voleybol, Yeşilyurt’u konuk edecekken, Karşıyaka Voleybol ise Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü’nü sahasında ağırlayacak.