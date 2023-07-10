Teknik direktörlük görevine de Ersin Aka’yı getiren Karşıyaka, transfer döneminde şimdiye kadar 4 oyuncu kadrosuna kattı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Kaf-Kaf, ilk olarak takımın başına geçtiğimiz sezon Yeni Mersin İdman Yurdu’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Ersin Aka’yı getirdi. Yeşil-kırmızılılar, 52 Orduspor’dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli’yi, Belediye Kütahyaspor’dan savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu’nu, Van Spor’dan kaleci Haydar Yılmaz’ı ve Kırklarelispor’dan orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu’nu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinin iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceği öğrenildi.