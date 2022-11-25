TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig’inin 8. haftasında Göztepe ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İzmir derbisi, 27 Kasım Pazar günü saat 15.00’de Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak. Mücadele öncesinde alınan kararla Göztepe - Karşıyaka derbisine yeşil-kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararınca rakip takım (Karşıyaka) taraftarı salona alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.