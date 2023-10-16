Karşıyaka Medicalpoint, Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Edremit Belediye Altınolukspor’u 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, ikinci hafta mücadelesinde Edremit Belediye Altınolukspor’u konuk etti. Müsabakanın setlerini büyük üstünlükle götüren yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Böylelikle İzmir ekibi, bu karşılaşmayla birlikte bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı. Öte yandan maça Karşıyakalı taraftarların ilgisinin yoğunluğu dikkatleri çekerken, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Kubba, “Takımımızın 3-0 kazandığı maçta bizi yalnız bırakmayan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Her hafta desteklerinin aratarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.