Karşıyaka Medicalpoint, Voleybol Kadınlar 1. Ligi’nin ilk haftasında konuk olduğu Havran Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

Voleybol 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Medicalpoint, ilk hafta mücadelesinde Havran Belediyespor’a konuk oldu. Havran Kocaseyit Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Beşinci sete uzayan karşılaşmayı ev sahibi Havran Belediyespor 3-2 kazandı. Böylece Karşıyaka Medicalpoint, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

Yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde Edremit Belediyesi Altınoluk’u konuk edecek.