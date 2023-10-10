Karşıyaka Medical Point’in pazar günü oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşması, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle tüm kız çocuklarına ücretsiz olacağı açıklandı.

Karşıyaka Medical Point, genç ve çocuklara sporla eğlencenin iç içe geçtiği bir gün yaşatmak için kollarını sıvadı. 15 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak Karşıyaka Medical Point ve Edremit Belediyesi Altınoluk maçı, 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü nedeniyle tüm kız çocuklarına ücretsiz olacak.

18 yaş altı tüm gençler de davet edildi

Gençleri ve çocukları, kötü alışkanlıklardan ve olumsuz yaşam biçimlerinden korumanın en güzel yolunun spor olduğunu belirten Karşıyaka Medical Point Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, “Zübeyde Hanım’ın Kızları Karşıyaka Medical Point Kadın Voleybol Takımı’mız, kız çocuklarımız başta olmak üzere tüm genç ve çocuklarımız için birer rol model. Sporla ilgilenen fidanlarımızın sağlıklı, kültürlü ve disiplinli bir hayata adım attığı bilinciyle, onları spora teşvik etmek için her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda, 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü vesilesiyle Karşıyaka Voleybol Yönetim Kurulu olarak pazar günü düzenlenecek karşılaşmayı ücretsiz olarak tüm kız çocuklarımıza armağan etmeye karar verdik. Kız çocuklarımızın yanı sıra 18 yaş altı tüm gençlerimizi de spor ve coşkunun doruğa çıkacağı bu karşılaşmaya davet ediyoruz” dedi.