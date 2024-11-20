Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ilk 7 haftalık süreçte ürettiği 642 sayıyla bu alanda ligin lideri konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ilk 7 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Bu süreçte 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, topladığı 12 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, skor üretme konusunda ise şu ana kadar sergilediği oyunla dikkat çekti. 3 maçında 100 ve üzeri sayı atmayı başaran yeşil-kırmızılılar, toplam 642 sayı atarak bu alanda ligin en iyi takımı olmayı başardı. İzmir ekibi, müsabaka başına 91.7 sayı ortalamasını tutturdu. Karşıyaka’yı bu alanda 637 sayı ile takip eden takım ise lider Tofaş oldu

Avrupa’da da durum aynı

Basketbol Şampiyonlar C Grubu’nda yer alan Karşıyaka, ilk 4 maç sonunda 326 sayı üretmeyi başardı. Bunun sonucunda yeşil-kırmızılılar, grubunda en fazla sayı atan takım olmayı başardı. İzmir ekibini 325 sayı ile lider Tenerife takip ediyor.

Öte yandan Karşıyaka, 3 galibiyet 1 beraberlik ile C Grubu’nda ikinci sırada yer alıyor.