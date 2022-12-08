FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Telekom Baskets Bonn’la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, taraftarının önünde 80-89 kaybederek liderlik şansını kaybetmiş olurken, İzmir temsilcisinin üst tur şansı play-off karşılaşmalarına bağlı kaldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Telekom Baskets Bonn’la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, taraftarının önünde 80-89 kaybederek liderlik şansını kaybetmiş olurken, İzmir temsilcisinin üst tur şansı play-off karşılaşmalarına bağlı kaldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yer alan Pınar Karşıyaka, grubun 5. maçında Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn’la Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İzmir temsilcisi 80-89 kaybederek liderlik şansını yitirmiş oldu. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon Avrupa’da devam etme iddiasını 21 Aralık’ta oynanacak Yunanistan ekibi AEK mücadelesine bırakmış oldu. Tüm olumlu senaryolarda yeşil-kırmızılılar, play-off maçlarıyla üst tur yolunu arayacak.