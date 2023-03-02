TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanacak Karşıyaka-Hacettepe 1945 müsabakasının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynanacak Karşıyaka-Hacettepe 1945 müsabakasının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 5 Mart Pazar günü Hacettepe 1945’i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

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Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün saat 15.00’te satışa çıkacak. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst: 35 TL

Maraton Alt: 50 TL

Numaralı Alt: 60

VIP A-C: 150 TL

Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL

Misafir: 35 TL