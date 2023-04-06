İzmir Karşıyaka’nın köklü okullarından biri olan Karşıyaka Gazi Lisesi, Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Salon Şampiyonası’nda birçok branşta derece elde edip madalya kazandı.

İzmir Karşıyaka’nın köklü okullarından biri olan Karşıyaka Gazi Lisesi, Donanmacı Mahallesi’nden Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi’ne taşındı. Okul daha önce fiziksel imkanları dahilinde sahip olduğu kapalı spor salonu, halı saha ve spor bahçesi sayesinde kendi öğrencileri de dahil birçok öğrenciye ev sahipliği yapmıştı. Şu anda misafir bulunduğu Zübeyde Hanım Mahallesi’nde eğitim öğretime devam eden lisenin, spor salonu olmamasına rağmen başarılı sporcu yetiştirme konusunda özverili çalışmaları devam ediyor.

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Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Salon Şampiyonası’nda Sırıkla Yüksek Atlama Türkiye ikincisi 9. sınıf öğrencisi Kuzey Kaplan, aynı dalda Türkiye üçüncüsü de yine 9. Sınıf öğrencisi Nazım Yetgin oldu. Elif Avcı, Aerobik Jimnastik Aerodans Türkiye Şampiyonası’nda 15-17 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Damla Yıldız, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Tekvando Yarışması’nda İzmir il ikincisi oldu. Mert Karul, Ocak ayında gerçekleştirilen Okullararası Tekvando müsabakasında İzmir il İkincisi oldu ve Afyonkarahisar’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda okulunu temsil etmeye hak kazandı. 9. Sınıf öğrencisi Muhammet İslam İnan, Okul Sporları tenis branşında İzmir ikincisi oldu.

Beyza Arslan, Ceylin Doğan, Damla Yıldız, Ecrin Şahin, Talha Çınar, Mert Karul ve Ece Çakmak tekvando mücadeleleri için, Berfin Eker, Muhammed İslam İnan, Hasan Rahman Korkmaz ve İnci Erol ise tenis “genç” ve “yıldızlar” kategorilerinde mücadelelere hazırlanıyor. Masa tenisinde okul birincisi olan Egehan Karşu ve Ecem Hepsaman da, il ve ilçedeki müsabakalara hazırlıklarını devam ettiriyor.

Karşıyaka Gazi Lisesinin öğrencileri futsal, basketbol, kros, badminton, ayak tenisi ve satranç dallarında da çalışmalarına devam ediyor. Okulun “Kızlar Yarışıyor” Projesi çerçevesinde okullar arası dostluk maçları yapılıyor. Selenay Uçkaç, Berfin Diribaş, Bejan Tuta, Pelin Budak, Sıla Selek, Ada Gökberk, Ekinsu Karataş, Zehra İklim Uzun ve Ecem Yıldırım’dan oluşan Okul Kız Voleybol Takımı da düzenli olarak çalışmalarına devam ediyor.