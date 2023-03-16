Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından bugün saat 13.00’ten itibaren satışa çıktı. Öte yandan misafir tribünü biletleri, maç günü misafir gişesinde yer alacağı duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 18 Mart Cumartesi günü Eskişehirspor’u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanacak müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.