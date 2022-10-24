Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta üst üste üçüncü galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta üst üste üçüncü galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emre Gemici ve 90. dakikada Onur Kolay kaydetti.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Karşıyaka, zirve yolunda önemli bir adım attı. 3 hafta önce 9. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, seri galibiyetlerle birlikte 2. sıraya yükseldi. 21 puanlı lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun hemen arkasında bulunan Kaf-Kaf, gelecek hafta yine kendi sahasında oynayacağı Kelkit Belediyespor karşılaşmasını da kazanarak, puanı farkını kapatmak istiyor.

Goller 4 futbolcudan geldi

8 hafta sonunda rakip filelere 11 gol bırakan İzmir temsilcisinde goller 4 farklı isimden geldi. Edirnespor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydeden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay, gol sayısını 4’e çıkararak takımının en golcü ismi oldu. Karşıyaka’da 3 golle Fatih Taşdelen ve 2’şer golle Emre Gemici ile Namık Çelik skor yükünü taşıyan diğer isimler oldu.