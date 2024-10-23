Karşıyaka, resmi sosyal medya hesabın yaptığı açıklamayla bu hafta iç sahada oynanacak Tokat Bld. Plevne müsabakasının Maroton Tribünü bilet fiyatlarının 10 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 7 hafta itibarıyla başarılı bir performansa imza attı. Bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, 26 Ekim Cumartesi günü Tokat Bld. Plevne’yi İzmir’de konuk edecek. Sezonun en dolu maçını oynamak isteyen Karşıyaka, bilet fiyatlarında önemli bir hamle yaparak Maraton Tribünü bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirledi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün içinden geçtiği bu zorlu dönemden birlik ve beraberlik duygusu ile daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde oynayacağımız kritik Tokat Bld. Plevne karşılaşmasında, Büyük Karşıyaka Taraftarı’nın gücünü en etkili ve derinden hissedebilmek ve daha geniş kitlelerimizle bir arada olabilmek için Maraton Tribünü bilet fiyatları, hizmet bedeli dahil 10 TL olarak belirlenmiştir.

Bilet fiyatındaki indirimden kaynaklanan hasılat farkı Başkanımız İlker Ergüllü, Başkan Vekilimiz Mustafa Karabağlı, Eski Başkanımız Cenk Karace, Futbol Altyapı Başkanımız Mehmet Karal, Yönetim Kurulu Üyemiz Yücel Yetik, Basketbol Şube Sorumlumuz Nazım Torbaoğlu ve Eski Futbol Şube Başkanımız Mustafa Taşova tarafından karşılanacaktır” ifadelerine yer verildi.