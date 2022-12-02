Karşıyaka Belediyesi çalışanları, maaş ve geriye dönük alacakların ödenmemesi nedeniyle Karşıyaka Belediyesi önünde eylem yaptı.

Karşıyaka Belediyesi çalışanları, maaş ve geriye dönük alacakların ödenmemesi nedeniyle Karşıyaka Belediyesi önünde eylem yaptı.

DİSK üyesi Karşıyaka Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde toplanarak maaş ve geriye dönük alacakların ödenmemesine tepki gösterdi. İşçiler adına açıklama yapan DİSK’e bağlı Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Uzun süredir Karşıyaka Belediyesinde maaş ve geriye dönük işçi alacakları ile ilgili sıkıntı yaşamaktayız. Kent A.Ş.’de 2021 yılına ait iki ikramiye, 2022 yılına ait bir ikramiye, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir aylık geriye dönük ve bu ayki maaş ödemesinin yaklaşık yüzde 20’si henüz yatırılmamıştır. Personel A.Ş.’de ise 2022 ait bir aylık geriye dönük ve bu ayki maaş ödemesinin yüzde 18’i yatırılmamıştır ve ne zaman yatırılacağı henüz bilinmemekte, belediye yönetimi tarafından da net bir bilgi aktarılmaktadır" dedi.

"Düzenli ve eksiksiz olarak talep ediyoruz"

Açıklamasında Karşıyaka Belediyesi yöneticilerine seslenen Deniz Şahin Gümüştekin, "Biz işçiler olarak her gün işe düzenli olarak geliyor ve eksiksiz çalışarak iş üretiyorsak emeğimizin karşılığını da Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. yönetiminden düzenli ve eksiksiz olarak talep ediyoruz. Güler yüzle, canla başla çalışmamızın karşılığında hakkımızı talep ediyoruz. Yerel yönetimlerin gelirleri; İller Bankası payı, emlak vergileri, katı atık bedeli ve benzeri ödemelerdir. İşçi maaşları Karşıyaka Belediyesine İller Bankasından gelen pay ile ödenmektedir. Eğer İller Bankasından gelen pay yüzde 50 civarında kesintiye uğratılırsa biz de tabii ki maaşlarımızı tam anlamayız. Her ay 35 milyon gelmesi gereken İller Bankası payı bu ay neye dayandırılarak 17 milyon olarak gönderilmiştir?" diye konuştu.

Belediye önünde toplanan işçiler, "İşçiye verilen sözler tutulsun", "Karşıyaka uyuma işçine sahip çık", "İşçiler burada başkan nerede", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı.