Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray’ı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray’ın da tıpkı Karşıyaka gibi 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunurken, averajla puan tablosunda 9. basamakta yer alıyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son iki maçını kazanan Galatasaray ise 3’te 3 yapmak için mücadele edecek. Zorlu karşılaşmayı Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal ve Uğur Akyıldız üçlüsü yönetecek.

Öte yandan bu iki takım geçtiğimiz sezon 5 kez karşı karşıya gelirken, müsabakaların dördünü Karşıyaka, birisini ise Galatasaray kazandı.