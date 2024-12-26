Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu için play-in oynayacak olan Karşıyaka Basketbol’un, Avrupa takvimi belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda sezona başlayan Karşıyaka, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak grup aşamasını ikinci sırada noktaladı. Bu sonuçlar sonrasında son 16 turu için play-in oynama hakkı kazanan yeşil-kırmızılılar, D Grubu’nu üçüncü sırada bitiren Yunan ekibi Promitheas ile eşleşti. Gruptaki sıralamasından dolayı saha avantajını elde eden İzmir ekibinin maç takvimi de belli oldu.

Eşleşmedeki ilk müsabakayı 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da İzmir’de oynayacak olan Karşıyaka, rövanş mücadelesini ise 15 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.30’da Yunanistan’da oynayacak.

Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç ise 22 Ocak Çarşamba günü İzmir’de olacak.

Promitheas, D Grubu’nda oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken 4 de mağlubiyete imza attı.