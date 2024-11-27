Karşıyaka Basketbol’da 6 yabancı ve 1 yerli oyuncunun ödemeler yapılmadığı için yeşil-kırmızılı kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

Karşıyaka Basketbol’da maddi anlamdaki sorunlar büyümeye devam ediyor. Ekim ayında da ödemelerin gecikmesinden dolayı ufak çaplı bir problem yaşayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra kaynak bulup bu sorunu gidermeyi başarmıştı. Kasım ayında da ödemelerin henüz yapılamamasından dolayı zor bir sürece giren İzmir ekibinde, 6 yabancı ve 1 yerli oyuncunun yeşil-kırmızılı kulübe ihtarname yolladığı ifade edildi. Düzenli olarak maaşlarını alamayan oyuncular, ihtarname çekmesinin ardından 5 iş gününde ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacak. Yaşanan bu maddi anlamdaki istikrarsızlıktan dolayı da birçok oyuncunun kulüpten ayrılmak istediği dile getirildi.

FIBA’dan ağır bir ceza kapıda

Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiren Karşıyaka Basketbol, tarihinin en zor günlerini yaşamaya devam ediyor. İzmir ekibinin 29 Kasım Cuma gününe FIBA’ya 90 bin Dolar ödeme yapması gerektiği aktarıldı. Yeşil-kırmızılı ekip, geçmiş dönemlerden kalan eski oyuncularının borçlarının FIBA’da yapılandırdığı için bu ayki taksiti ödemesi gerekiyor. Aksi taktirde ise Karşıyaka Basketbol, ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacak. İzmir ekibi yaşanan bu durum üzerine kaynak arayışına girerken, yeşil-kırmızılı kulübün acil olarak 21 milyon TL’ye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.