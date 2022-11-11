Semra Demirer: “Kayserispor olarak çok güzel işler başarıp yeni yıldızları Türk futboluna katıyoruz”

Semra Demirer: “Kayserispor olarak çok güzel işler başarıp yeni yıldızları Türk futboluna katıyoruz”

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL’den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

TFF 3. Lig’de yer alan Karşıyaka, 12 Kasım Cumartesi günü Amasyaspor’u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

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