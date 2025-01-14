Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ahmet Yıldırım’la anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yol ayrımına giden Karşıyaka, hızlı şekilde bu boşluğu doldurdu. İzmir ekibi, takımın başına 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Ahmet Yıldırım’ı getirdi. Yıldırım, daha önce Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24Erzincanspor ve 52 Orduspor’da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, play-off oynamanın yanı sıra Erzurumspor’da da TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Akçay’ın sözleşmesinin resmiyette sona ermesinden sonra Ahmet Yıldırım ile imzaları atacak.