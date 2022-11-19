Karşıyaka, TFF 3. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Ağrı 1970 ile golsüz berabere kaldı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Ağrı 1970 ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu’nda Ağrı 1970 ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki tarafta gol bulamayınca müsabaka 0-0 sona ererken, Karşıyaka, Yeni Orduspor’un kazandığı haftada puan kaybı yaşayınca, ligde 3. sıraya geriledi ve lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Hedefte Erman Güraçar var

Karşıyaka, şampiyonluk parolası ile çıktığı sezonda liderin 8 puan gerisinde kalınca Teknik Direktör Erman Güraçar yoğun eleştiriye maruz kaldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Güraçar’ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarken, birçok taraftar hocayı istifaya davet etti.