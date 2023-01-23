TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 20. hafta mücadelesinde evinde 1922 Konyaspor’a konuk edecek. 28 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka öncesinde bugün öğle saatlerinde antrenmanlara başlayan Karşıyaka, ilk bölümde gerçekleştirdiği ısınma hareketlerinin ardından ikinci bölümde pas ve son bölümde ise taktiksel çalışma ile günü tamamladı.

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Karşıyaka, ligin 20. haftasında evinde oynayacağı 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

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