Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, 15. Hafta maçında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı Lacivertliler maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan 52 Orduspor ile puan farkını 6’ya yükseltti.

Şampiyonluğun en büyük iki adayı İzmir’de karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan maça mutlak galibiyet parolası ile başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Kontrollü geçen ve atak bakımından üretkenliğin az olduğu ilk yarıda, Yeni MİY, maçın 15.dakikasından itibaren oyun üstünlüğünü eline aldı. Ancak ilk yarıda iki takım da bulduğu atakları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısında çok iyi bir oyun ortaya koyan ve çok net pozisyonlar bulan Yeni MİY, aradığı golü bulmakta güçlük çekti. İkinci yarıda Chris David’in bir şutu direkten dönerken, Onur Erdem Beytaş’ın ceza sahası içinden çektiği net gol pozisyonu kaleci son anda kurtararak kornere attı. İki takım da fırsatlardan yararlanamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Puanını 35 yapan Yeni Mersin İdman Yurdu rakibi ile arasındaki 8 puanlık farkı korurken, 52 Orduspor ile de puan farkını 6’ye yükseltti.