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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Gülsoy: “Togg’un satışı yapılan yerlerde ‘teslim merkezi’ olacak”

Başkan Gülsoy: “Togg’un satışı yapılan yerlerde ‘teslim merkezi’ olacak”

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen trafik kazasında, O.A. yönetimindeki 38 D 3707 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen M.K.’ya (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.K.’yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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