Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün girişimleriyle yapımına başlanan otogarın görselleri vatandaşları büyüledi.

Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün girişimleriyle yapımına başlanan otogarın görselleri vatandaşları büyüledi.

Kars’ta uzun yıllardan beri eksikliği görülen modern Şehirlerarası Otogar’ın yapımına başlandı. Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle yeniden projelendirilen otogarın ihalesi yapılarak, kısa sürede ilk kazma da vuruldu.

Bağlantı yollarının da yapımına başlandığı otogarın görselleri Kars Valiliği’nce sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlanan görseller kısa sürede binlerce insan tarafından paylaşılırken, vatandaşlar, otogar projesini hayata geçiren Öksüz’e teşekkür etti.

“Karslılardan çok Kars’ı düşünüyor”

Kars/Valisi Türker Öksüz’ün özellikle son dönemde kentti inşaat alına çevirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Vali Kars’ı Karslılardan daha çok düşünüyor. Kars’a hizmet etme aşkıyla yanıyor. Şehirde kayma vurmadık yer bırakmadı. Uzun yıllar hizmete, daha doğrusu doğru dürüst hizmete hasret kalmıştık. Valimiz bizlere istenildiğinde çok şey yapılacağını gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun” dediler.

“Otogar Kars’a yakışmıyordu”

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars’a mevcut otogarın yakışmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “Otogar şehre yakışmıyordu. Hem çok ters bölgedeydi, hem de çok kötü görünümdeydi. İçerisi sokak köpekleriyle doluydu. Bizler Kars’a geldiğimizde ilk otogarı görüyorduk. İlk intiba çok kötüydü. Sosyal medyadan yeni otogarın görsellerini gördük. Çok güzel, tarihe kente yakışır bir otogar olacak. Açıkçası bizleri heyecanlandırdı. İnşallah kısa sürede yapımı tamamlanarak Gazi Kars’a hizmet verir” diye konuştular.

Öte yandan Yeni Şehir Mahallesi’nde yapımına başlanan otogarın bağlantı yollarında yoğun çalışma başlatıldı. Otogar binasıyla birlikte yürütülen çalışmaların kış mevsimine kadar büyük çoğunluğunun tamamlanması hedefleniyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmaları yakından takip ediyor.