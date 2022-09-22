Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’dan gönderilen tohumlarla yaklaşık 2 yıl süren kuraklığın sıkıntılarını aşan Kars’ın Susuz ilçesine ‘hasat’ ziyaretinde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’dan gönderilen tohumlarla yaklaşık 2 yıl süren kuraklığın sıkıntılarını aşan Kars’ın Susuz ilçesine ‘hasat’ ziyaretinde bulundu.

Antalya Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği’nin eşlik ettiği Başkan Uysal, ilk olarak CHP Kars İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Susuz Belediyesi’ne geçen Başkan Uysal, burada davul zurna eşliğinde ilçe sakinlerince karşılandı. Yöresel şair Mustafa Ahmetoğlu desteği dolayısıyla Uysal’a hitaben yazdığı şiiri okudu ve Muratpaşa’dan gelen buğday tohumlarıyla elde edilen undan yapılan ekmeği ikram etti.

“Kendi enerjisini üreten bir Türkiye hayalim var”

Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, tüm tarım alanlarını en verimli şekilde eken bir Türkiye’yi hayal ettiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Kendi buğdayı ve hibrit tohumuyla, bitkileri, ilaçları, gübresiyle ülkenin her tarafını ekebilen bir Türkiye başka bir seviye demektir. Yine enerjide, kendi enerjisini üreten bir Türkiye hayalim var. Bu da mümkündür. Bunun da tekniği, alt yapısı madeni ülkemizde mevcuttur. Hayalimiz budur. Hayalimiz çocuklarımıza, torunlarımıza dair, memleketimizin geleceğine yöneliktir. Hayalimiz olmasa bu işlerle uğraşmayız. Sizlere ufak bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Elimizden geleni her zaman yaparız. Gözümüz kulağımız sizlerde. Sizler iyi olursanız İstanbul, Ankara iyi olur. Sizler buğday yetiştirirseniz Türkiye’miz iyi oluyor. Eğer sizler kötü iseniz bilin ki Türkiye de kötüdür.”

Susuz’a ulaşan buğday tohumlarının bugün ekmeğe dönüştüğünü görmenin son derece sevindirici olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Üretim rekoltesinin yükseldiğini, yeniden üretimin nefes aldığını görmek umut ve onur vericidir” dedi.

“Önümüzdeki yıl bu işi daha güzel bir şekilde devam ettireceğiz”

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, yaklaşık 2 yıl süren bir kuraklık yaşadıklarını belirterek, “Tohumla ilgili sıkıntımız vardı. Birçok CHP’li belediyelerimizi ziyaret ettik. Bunlardan birisi de Muratpaşa Belediyemizdi. İlçemize tohum yardımında bulundular” diye konuştu. Bu yılı oldukça verimli geçirdiklerini dile getiren Yantemur, “Susuz, tohumun en fazla olduğu ilçe oldu. Bu tohumların bir kısmını seneye tekrar çiftçimize dağıtmak için geri aldık. Önümüzdeki yıl bu işi daha güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Hayvanlarımızın da ihtiyacını karşıladık. Karınca kararınca vatandaşımıza katkı sunduk” diye konuştu.