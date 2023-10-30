Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki program, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat yaptı.

Polat, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen Gazi Karslıların kahramanlık günüdür. Bugün, bundan 103 yıl önce Gazi Karslıların, Kazım Karabekir Paşa ve komutasındaki kahramanların destan yazarak, bu güzel vatan toprağında düşmanın namahrem elini kırdığı, ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bugün, Gazi Kars’ımızın gurur günüdür. Bugün Kars’ımızın Bayramıdır. Bugün, Karslılar olarak Gazi Kars’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşamaktayız. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 103’üncü kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program folklor ekiplerinin gösterisi, kahramanlık türkülerinin söylenmesi, aşıkların şiir ve türküleriyle devam eden program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisiyle son buldu.