Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam hayat savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit-3 mevkiinde seyir halinde olan İsmail B. yönetimindeki 06 DEH 845 plakalı otomobil, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Cemal B.’ye (62) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Cemal B.’ye ilk müdahaleyi 112 ekibi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.