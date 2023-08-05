Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli bir vatandaşa otomobil çarptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Akcami Mahallesi Malhatun Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen engelli bir vatandaşa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli vatandaş hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralanan kişi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.