Denizli’nin Serinhisar ilçesinde karşı şeride geçip tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Serinhisar’dan Denizli istikametine seyir halindeki bir otomobil, ilçe çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek takla atan otomobil, yol kenarındaki bir tarlaya uçtu. Kazaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. El birliğiyle yan yatan otomobili düzelten vatandaşlar, İçerisindeki sürücüyü yaralı olarak dışarıya çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtarılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.