Adıyaman’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Süleyman Ünal (21) idaresindeki 01 AGH 595 plakalı otomobil, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun Atmalı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobilin, karşı yönden gelen Ömer Kılınç idaresindeki 24 DZ 947 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler Süleyman Ünal, Ömer Kılınç ile Nazife Kılınç isim yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken bölge trafik polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından her iki araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.