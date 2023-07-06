Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Saruhanlı’nın Tirkeş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar’dan Manisa istikametine seyir halinde olan Nadir S. (69) yönetimindeki 34 BH 6935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüjü aştı, ardından karşı şeride geçti. O sırada Manisa-Akhisar istikametine doğru seyir halinde olan Ö.E. (36) idaresindeki 45 AG 630 plakalı kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Şükran Göralp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Nadir S., eşi Nurdan S. (62) ile kamyonet sürücüsü Ö.E. ambulans ile Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Akhisar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.