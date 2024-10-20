Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kamyona çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden gelip Side istikametine gitmekte olan Servet Ç.’nin kullandığı 07 BDM 141 Fiat marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı yönden gelen Mustafa Ş.’nin kullandığı 07 ACE 438 plakalı kamyona yandan çarptı. Otomobil çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabilirken, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi sol tarafı parçalanan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans talebinde bulundu. Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi hastaneye gitmekten vazgeçtiler. Kazaya karışan araçların yolun her iki tarafını işgal etmesi nedeniyle trafik akışı yolun ortasından tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normal olarak sağlandı.