Yaşanan kazada kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından Tosya Bölge Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde Tosya-Kargı ilçe sınır noktasında Samsun istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HY 7475 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarparak durabildi.

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